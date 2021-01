Kryeministri sqaroi se të gjithë qytetarët që do të vaksinohen do të futen në një bazë të dhënash dhe do të pajisen me një kartelë të imunizimit. Ai tha se pret që strategjia e hartuar nga Komiteti për imunizim, t’i shkojë shpejt qeverisë së Kosovës për miratim.

