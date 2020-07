Kompania u shpreh se oferta, që është e vlefshme për 31 ditë nga fillimi i udhëtimit të një pasagjeri, do të jetë e disponueshme menjëherë dhe do të vazhdojë deri në fund të tetorit. Mbulimi është falas për të gjithë klientët pavarësisht klasit në të cilin udhëtojnë ose destinacionit ku do të shkojnë, dhe aplikohet automatikisht, pa nevojë për tu regjistruar. Kompania me qendër në Dubai tha se garancia do të mbulojë shpenzime mjekësore deri në 150 mijë euro. Ajo do të paguajë edhe koston e karantinës në një hotel, për deri në dy javë, në vlerën 100 euro në ditë.

