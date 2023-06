“Euro dixhitale do të ishte një plotësues i dobishëm për paratë e gatshme, por nuk do t’i zëvendësonte ato, do të ofronte një lloj alternativë ndaj mjeteve dixhitale të pagesës. Do të ishte më e sigurt, e menjëhershme dhe e përshtatshme mënyra për të paguar”. deklaroi nënkryetari i Komisionit të BE-së Valdis Dombrovskis kur prezantoi propozimin legjislativ të ekzekutivit evropian .

