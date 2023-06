Sipas eksperteve të të drejtës, tanimë çështja do kaloj në Gjykatën Supreme, në Londër, ku do luhen të gjithë gurët e me pas si stacion të fundit në Gjykatën e të Drejtave të Njeriut ne Strasburg, duke qene se këto ditë qeveria britanike, ndryshe nga ç’kishte kërcënuar ka hequr dorë këto ditë nga mos-aplikimi i të Ligjit të Drejtës Universale, ç’ka nënkupton se juridiksioni do kalojë në Gjykatën e Strasburgut si stacioni i fundit.

