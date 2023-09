Pra Kurti do ‘vdes’ politikisht ditën kur do bëhet si ata të cilët duan që kjo qeveri ta themelojë ‘Zajednicën’, duke e ditur se vetëm ashtu do mund të ‘harrohet’ se Kosovës atë ia sollën hajdutokratët e saj, burrështetasit e saj që ishin të zënë me zhvatjen e vendit dhe popullit dhe andaj nuk kishin kohë që t’i lexonin deri në fund marrëveshjet që i nënshkruanin.

Dhe pa dyshim se Kryeministri i sotëm i Kosovës e dinë se nuk ka asgjë më të shtrenjtë se nderi kolektiv dhe idealet e një populli, siç nuk vuan nga mendësia politike serbe se ‘të gjithë janë kundër nesh’, por ai e ka kuptuar se vendi i tij sot përballet me betejën e brendshme që do vendosë nëse do mbetet në duart e hajdutëve bashkëpunues me ‘miqtë’ tanë perëndimor, apo do u kthehet pronarëve të saj të vërtetë; popullit dhe ‘idealistëve’ që e dinë se lirinë nuk e humb atëherë kur të robërojnë, por kur nderin dhe idealet t’i mbrojnë hajdutët.

