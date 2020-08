Kënga “Levitating” do të riinterpretohet nga Madonna dhe Missy Elliot dhe do të lançohet në 14 gusht. Ndërsa kënga Physical” do të ketë një tjetër version me Gwen Stefani dhe Mark Ronson.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy