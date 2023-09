Nëse Rrajat nuk do ta kishin filmuar sulmin, me gjasë, historia do të mbyllej aty. Sepse fillimisht policia e raportoi në media atë që ndodhi si një “konflikt” mes dy grupeve për guroren. Ndërkohë pamjet tregonin qartë se dhuna në lokal ishte e njëanshme dhe bëhej fjalë për një rrahje masive ndaj dy personave me shkopa bejzbolli nën kërcënimin e armëve. Kjo ishte edhe tradhtia e dytë nga ana e policisë, që bëri çmos ta fshehë dhe ta kalojë sulmin barbar ndaj Jashar dhe Bilbil Majës, si një sherr të rëndomtë.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy