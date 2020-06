Një kurs tipik trajtimi pesë-ditor do të përfshinte gjashtë flakonë, të cilët do të ishin ekuivalent me 2,340 dollarë për pacient, tha Daniel O’Day, kryetari dhe CEO i Gilead Sciences në letër. Qeveria amerikane do të vazhdojë të menaxhojë alokimet e remdesivirëve nga SHBA për spitalet deri në shtator, tha kompania.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy