“Me thënë të drejtën pak u interesova për këtë ҫështjen sa u mora me thelbin dhe kam qenë mjaft aktiv, kam folur në seancë, jam përplasur me Martyn, kam marrë delegacionin e Kosovës se nuk e linin të hynte brenda dhe kemi mbajtur një konferencë për shtyp, sa nuk kam pasur as kohë të merrem me teknikalitete”, tregon kreu i PDIU-së.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy