Ekziston një prani në rritje ushtarake e forcave Greke dhe aleatëve, kryesisht në bazën e Souda në Kretë, ndërsa Greqia dhe Franca vazhdojnë të forcojnë bashkëpunimin e tyre ushtarak. Athina është në bisedime me Parisin për blerjen e 12 avionëve luftarakë Rafale ndërsa Spanja dhe Britania e Madhe janë të interesuara të furnizojnë fregata në Greqi, shkruan Kathimerini. Ndërkohë Athina po pret të kuptojë nëse forcat e armatosura turke, siç presin disa, do të fillojnë të marrin pozicione të përparuara në Egje dhe Mesdheun Lindor nga e hëna.Ndërkohë Ministri i Jashtëm gjerman Heiko Maas pritet të vizitojë Athinën dhe Ankaranë të martën, si pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme të ndërmjetësimit të Berlinit për rifillimin e një dialogu Greko-Turk.Athina iu ‘kundërpërgjigj’ forcave turke me anijet (Navtex), duke deklaruar se forcat e saj ajrore dhe detare do të zhvillojnë stërvitje të përbashkëta në një zonë që mbivendoset me atë të rezervuar nga Ankaraja.Masa është një përgjigje ndaj vendimit të Turqisë për të zgjatur studimet sizmike për naftë dhe gaz natyror në Mesdheun Lindor, në jug të ishullit Kastellorizo.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy