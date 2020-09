Emisari special i presidentit amerikan, Richard Grenell, deklaroi sonte se vetëm çështjet ekonomike do të jenë “në tryezë” në Uashington të enjten, por ai nuk përjashtoi mundësinë që çështje të tjera do të hapen në bisedime.

“Të enjten, do të ketë çështje ekskluzive ekonomike në tryezë dhe unë pajtohem me presidentin Aleksandar Vuçiq se askush nuk e di se cilat çështje do të diskutohen të premten,” tha Grenell në një bisedë në internet me një grup gazetarësh.

Ai kështu u përgjigj në pyetjen nëse një nga temat e takimit të ardhshëm të delegacioneve të Beogradit dhe Prishtinës do të jetë njohja reciproke.

“Ky është një nga problemet me të cilat përballemi vazhdimisht – që publiku dhe politikanët ta shikojnë këtë proces vetëm në mënyrë të njëanshme,” tha Grenell.

“Ne do të shohim se çfarë do të ndodhë të premten, çfarë do të ndodhë të hënën”, shtoi zyrtari amerikan, duke shtuar se procesi është çështje e krijimtarisë, jo e shkencës.

I pyetur nëse delegacioneve mund t’u ofrohet një marrëveshje e ngjashme me atë të arritur midis Izraelit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, Grenell tha se nuk mund t’i përgjigjet kësaj pyetjeje.

“Çdo çështje do të diskutohet dhe kjo varet nga palët nëse ata kanë dëshirë të diskutojnë të gjitha çështjet,” tha ai.

Shtetet e Bashkuara, siç deklaron ai, nuk kanë një plan sekret dhe nuk kanë asgjë për të kërkuar nga palët.

“E vetmja gjë që ata do të kërkojnë është që nëse palët duan ndihmë nga SHBA, nëse duan dollarë amerikanë, atëherë duhet përparim ekonomik. Ne nuk duam t’i shpenzojmë paratë tona dhe të qëndrojmë të vendosur,” tha ambasadori Grenell.

Siç theksoi ai, vitin e fundit, administrata e presidentit Donald Trump është përqendruar në çështje ekonomike, zhvillimin dhe thotë se ata kanë pasur sukses të dukshëm deri më tani, duke përmendur vendosjen e fluturimeve direkte midis Beogradit dhe Prishtinës, i cili, përveç marrëveshjes për ndërtimin e hekurudhës dhe autostradës, e quan një arritje historike.

Sipas Grenell, bisedimet në fushën e zhvillimit të mëtejshëm të bashkëpunimit ekonomik do të vazhdojnë në Uashington të Enjten dhe do të bëhen pyetje të reja në lidhje me tregtinë, krijimin e vendeve të reja të punës dhe cilat parakushte duhet të plotësohen në mënyrë që të vendoset një bashkëpunim më i thellë ekonomik.

Ai beson se përqendrimi në zhvillimin ekonomik do të kontribuojë në përparimin e negociatave.

“Ne do të bëjmë përparim me punë të reja dhe zhvillim ekonomik,” tha Grenell.

I pyetur nëse njëra nga temat do të ishte njohja e ndërsjellë, Grenell tha se vetëm çështjet ekonomike do të ishin në tryezë të enjten.

Pyetja kryesore, thotë këshilltari i presidentit amerikan, është nëse palët janë të gatshme të përqendrohen në zhvillimin ekonomik, i cili do të ndikojë në sjelljen e kapitalit amerikan, industrisë amerikane, kapitalit evropian dhe industrisë evropiane.

“Shumë biznesmenë ndihen ekstremë, sepse nuk janë në gjendje të realizojnë projektet e tyre për shkak të kufizimeve ndërkufitare dhe pamundësisë së lëvizjes së lirë midis Serbisë dhe Kosovës,” tha Grenell.

Ne mund, theksoi ai, të vazhdojmë të merremi me çështje politike dhe të qëndrojmë në vend, ose të merremi me atë që, siç do të thoshte presidenti Trump, funksionon, dhe kjo është ekonomia dhe vendet e reja të punës.

“Qëllimi ynë është të krijojmë një mjedis që të dy palët të përfitojnë,” tha Grenell.

Shtetet e Bashkuara tani, thotë ai, po i bëjnë gjërat ndryshe, duke u përqendruar në atë që jep rezultate.

“Tani duam të inkurajojmë dinamizimin e rajonit. Ne mendojmë se programet e zhvillimit ekonomik do të zgjidhin problemet politike. Ne nuk kemi asnjë plan sekret, ne duam të krijojmë vende pune dhe të ndërtojmë një rajon ekonomikisht të qëndrueshëm, të bazuar në liri, demokraci dhe respekt për të drejtat e njeriut,” tha Richard Grenell.

Ai veçanërisht theksoi se nuk merret me ndërmjetësim në procesin e dialogut për shkak të fushatës së Trump.

“Unë pranova të bëja këtë punë, por jo si pjesë e fushatës së Trump”, përfundoi Grenell.