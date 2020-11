Rreth 4,000 spektatorë ose 50% e kapacitetit të një stadiumi për ngjarje në ambiente të hapura, do të lejohen në zonat me rrezikshmëri të ulët dhe 2 mijë spektatotë në zonat që kanë një numër më të madh rastesh me koronavirus. Zonat që i korrespondojnë nvelit 3 të alarmit, që në Britaninë e Madhe i kanë pagëzuar Tier 3, do të duhet ende t’i përmbahen ndalimit të pjesëmarrjes në evente sportive për të gjithë tifozët.

