Ngjarjet ndryshojnë rrjedhë kur asaj i dhurohet një tufë me lule me një postulatë që duket se ja rikthen buzëqeshjen që shfaqet si një plotpërmbushje të qëllimit të saj. Megjithatë ajo përpiqet sërish të shkundë botën e kornizuar të bashkëshortit “duke ofruar rezervimin në një lokal vetëm me qirinj”. Por edhe kjo tentativë përplaset në ndërgjegjen e kyçur të botëkuptimit tërësisht të vjetër të bashkëshortit, që duket se sjell edhe ndryshimin e kursit të sjelljes së saj. Është thuajse e pamundur të gjesh qartësinë e fajtorit/fajtores duke aluduar tek rrethanat që e çojnë këtë ngjarje drejt një divorci të pashmangshëm. Përsonazhet janë përzgjedhur me shumë kujdes, ku mosha është një element tjetër që aludohet në këtë subjekt. Në skenar vjen një pafajësi e gjithëpranuar, që është krijesa e tyre, vajza e cila sillet në fund të filmit. Në mendjen e shikuesit mbeten të pashkoqitura lotët e saj që shtojnë nuancat e tragjikes, bashkë me pyetjen e pafajshme për të atin që detyrohet të largohet pas një veprimi të dhunshëm. E megjithatë fundi i filmit servir disa nuanca shprese të gruas që kërkoi, që u përpoq, por dështoi. Një shpresë për të vazhduar jetën krejtësisht ndryshe, duke mos thërrmuar tërësisht ëndrrën që ajo kishte patur. Mbase shkalla e optimizmit është shumë e madhe duke e quajtur ëndrrën të venitur.

