Sot, sikur profesori të ishte gjallë, me siguri do të bëhej merak më shumë se ne për gjendjen tonë. Për ne mjafton që sot aty pijmë kafe dhe i blejmë prodhimet ‘Made in China’ se prodhimet tona ka kohë që i kemi harruar që kanë ekzistuar dhe me kualitetin e të cilave jemi mburrur gjithandej botës.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy