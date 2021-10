Për 11 vite Broja kaloi me radhë të gjithë ekipet e moshave deri më 26 shkurt 2020 ku për herë të parë firmosi kontratën profesionale me Chelsea-n për dy vite. Me 8 mars 2020 sulmuesi 1.91 i gjatë bëri debutimin me fanellën e Chelsea-s, kur në minutën e 86 mori vendin e Giroud në ndeshjen e fituar 4-0 kundër Everton.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy