Vala e dytë pra do të vijë me siguri. Ajo nuk do të mund të shmanget, por të paktën ajo mund të dobësohet disi. E kjo është e mundur vetëm, nëse njerëzit vazhdojnë të jenë të tërhequr. Kjo do të thotë të heqësh dorë prej të qenit grumbull në shoqëri, prej manisë të shohësh e të të shohin, prej eventeve dhe mbrëmjeve shoqërore.

