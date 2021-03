Operacionet do të kryhen me mbulimin e zjarrfikësve nga forcat ajrore nga fregatat e rregullta dhe artileria e rëndë. E gjithë ndërmarrja do të koordinohet nga një mandat i përbashkët i operacioneve speciale që do të krijohen nën emrin Menaxhimi i Konsoliduar i Operacioneve Speciale.

Studimi u bazua në mësimet e marra nga kriza në Imia e cila solli Turqinë dhe Greqinë në prag të luftës në 1996. Ndërsa me kuptimin “kriza Imia bëri të qartë se njësitë e forcave më të vogla do të ishin çelësi i bizneseve në tensionet e ardhshme të tipit si Imia me Greqinë. Si Komanda e Forcave Speciale, e cila kontrollohet drejtpërdrejt nga Shtabi i Përgjithshëm, ashtu edhe njësia e zgjedhur e SAT e Marinës Turke, janë planifikuar të mobilizohen veçmas ose bashkërisht nga deti me anije të shpejta ose në ajër për të kontrolluar ishujt e synuar.

