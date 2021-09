Në vëmendje të pasagjerëve që udhëtojnë nga Tirana International Airport drejt Francës Të gjithë personat që udhëtojnë nga Tirana International Airport drejt Francës duhet të jenë të pajisur me: 1. Pasaportën e vaksinimit, ku nga data e vaksinimit të plotë të kenë të paktën dy javë. 2. Testin PCR negativ brenda 72 orëve ose testin e shpejtë të antigenit brenda 48 orëve. 3. Provë të kalimit të infeksionit Sars-Cov2, të vlefshme deri në 6 muaj pas shërimit. Udhëtarët e vaksinuar duhet të jenë në gjendje të vërtetojnë përfundimin e një programi të plotë vaksinimi, përkatësisht: 7 ditë pas injektimit të dytë për vaksinat me injeksion të dyfishtë (Pfizer, Moderna, AstraZeneca); 4 javë pas injektimit për vaksina me një injeksion të vetëm (Johnson & Johnson); 7 ditë pas injektimit për vaksinat tek njerëzit që kanë pasur një histori të Covid-19 (nevojitet vetëm 1 injeksion). Përsonat që nuk janë të vaksinuar mund të udhëtojnë drejtë Francës vetëm për arsye të rëndësishme. Fëmijët deri në 12 vjeç nuk i nënshtrohen këtyre rregullave. Faleminderit per bashkepunimin, Tirana International Airport

