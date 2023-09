Akuzat kishin të bënin me fshehje faktesh materiale, deklarata të rreme dhe falsifikim dokumentash lidhur me marrëdhëniet me shqiptaro-amerikanin Neza, marrjen prej tij të 225 mijë dollarëve, udhëtime të siguara prej tij dhe të tjerëve dhe mosdeklarimin e tyre, udhëtime të padeklaruara, kontakte me shtetas të huaj, përfshirë kryeministrin e Shqipërisë dhe deklarimin e pozicionit të tij në kontakte me ta, pavarësisht se po i takonte në cilësi private dhe jozyrtare.

