Emri i Toni Blair është pika kyçe që e lidh këtë projekt me Edi Ramën. Ish-kryeministri britanik që prej vitit 2013 është këshilltar i jashtëm i qeverisë “Rama”. Pas vitit 2017, kur ka nisur diskutimi real për ndarjen e Kosovës, janë disa kontrata lobimi që qeveria “Rama” ka nënshkruar me kompani afër ish-kryeministrit britanik. Qëndrimet e John Bolton janë provë konkrete që tregojnë se si është luajtur kundër interesave të shqiptarëve këto vite. Fatkeqësisht, pjesë e lojës së serbëve për copëtimin e Kosovës janë bërë pjesë dhe drejtuesit e lartë të dy shteteve shqiptare. Pranimi i këtij projekti nga Hashim Thaçi dhe mbështetja më pas nga Edi Rama është një skandal që tejkalon çdo imagjinatë. Ndarja e Kosovës dihet historikisht se është një projekt serb që politikanë të ndryshëm të Beogradit ia kanë propozuar disa herë Kosovës dhe Shqipërisë, që pas viteve ’90-të. Është anti-kombëtare që një projekt të tillë kundër interesave tona në rajon ta mbështesin dhe prezantojnë në kancelaritë ndërkombëtare shqiptarët në Prishtinë dhe në Tiranë. Aq më keq, siç del nga dëshmia e Bolton, qeveritë e dy vendeve kanë lobuar me kompani ndërkombëtare që kjo ide të pranohej edhe nga vendet që e kundërshtonin në Bashkimin Europian. Sot në Kosovë dhe në Prishtinë shkëmbimi i territoreve cilësohet si projekt i rrëzuar. Ndërkohë dëmi që i është bërë Kosovës dhe shqiptarëve në rajon është fatal që në momentin që institucionet e dy vendeve kanë pranuar që kjo ide të diskutohet. Diplomatikisht i kanë dhënë Serbisë një argument më shumë në mosnjohjen e Kosovës me çfarëdolloj negociata tjetër.

Deklarata e Bolton është një akuzë e hapur ndaj Thaçit dhe gjithë politikanëve të tjerë që e kanë mbështetur këtë nismë. Shkëmbimi i territoreve u prezantua nga Hashim Thaçi në gusht të vitit 2017. Në atë kohë dhe më pas, mbështetësit e Hashim Thaçit në Prishtinë dhe të Edi Ramës në Tiranë deklaronin se ky është një projekt amerikan që nuk duhej kundërshtuar. Edi Rama nuk ka folur asnjëherë publikisht pro kësaj ideje, por deklaronte shpesh se mes Kosovës dhe Serbisë po diskutohet një marrëveshje, e cila është një shans që vjen njëherë në një shekull. Kryeministri shqiptar ka tentuar të mos flasë për kufijtë dhe pas dështimit të takimit në SHBA këto ditë ka marrë rolin e patriotit, por dje John Bolton e ka përfshirë direkt atë në grupin e atyre që punonte për ndarjen e Kosovës . “Serbia e Kosova ta zgjidhin marrëveshjen vet. Para një viti dukej se parashikimet ishin shumë të mira. Europian serioz ishin angazhuar, ndër to Toni Blair u angazhua për marrëveshjen Serbi-Kosovë. Mendova se diçka do të ndodhë. Nëse do isha sot këshilltar i sigurisë kombëtare nuk do të tërhiqesha, por sot nuk jemi siç ishim atëherë”, – tha Bolton në një intervistë për gazetarin Robert Papa, në televizionin “Fax News”.

