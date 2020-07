AstraZeneca ka nënshkruar marrëveshje me qeveritë në mbarë botën për të shpërndarë vaksinën nëse ajo do të rezultojë e efektshme dhe do të marrë miratimin e organeve rregullatore. Kompania ka thënë se nuk do të kërkojë të përfitojë nga vaksina gjatë pandemisë.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy