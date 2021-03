Disa herë gazeta Si ka përshkruar për episode dhune të papërshkrueshme që ndonjëherë ngjajnë si pjesa e fundit e një jetë përpara se të mbyllet me vrasje. Kryesisht gratë rrihen sepse nuk u shërbejnë në kohë bashkëshortëve apo vëllezërve. Rasti me ekstrem u trajtua pak ditë më parë nga gazeta Si, ku u tregua se si një vajzë e re u rrah pasi nuk i bëri kafe turke të vëllait. Të tjera histori shpalosin dhunën e përditshme ndaj femrës, nëna që qëllohen nga fëmijë përdorues droge, bashkëshorte që goditen nga burra të dehur, tradhëtarë që kthehen vonë në banesë dhe që nuk kanë forcë të përballen me faktet dhe as fuqi që të përgjigjen. Ndaj dhe godasin.

