Bullgaria nuk mund ta miratojë vendimin, për hapjen e negociatave mes BE dhe Maqedonisë së Veriut, sepse „kërkesat bullgare nuk janë marrë parasysh”, tha ministrja e Jashtme bullgare, Ekaterina Zaharieva të martën (17.11) pas një video-konference me homologët e saj të BE-së. Qeveria gjermane, që mban aktualisht presidencën e radhës në BE, megjithatë i përmbahet planit për hapjen e negociatave deri në fund të këtij viti. Shtetet e BE-së qysh në fillim të vitit pas një ngurrimi të gjatë më në fund dhanë dritën e gjelbër për procesin e negociatave të anëtarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Një projekt-marrëveshjeje për fillimin konkretisht dhe rrjedhën e bisedimeve është ende e papërcaktuar, sepse Bullgaria si vend anëtar në BE akuzon Maqedoninë e Veriut, se nuk po lëshon pe lidhur me grindjet me sfond historik dhe kulturor.

