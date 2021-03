“Ky është një mjet i ri që kemi në dispozicion, i ashtëquajturi kod i vizave që na lejon të vlerësojmë një pjesë të 35 vendeve për të parë nivelin e tyre të bashkëpunimit dhe ne në këmbim, do të përcaktojmë dhënien e vizave. Është një strukturë e re, ne jemi në fazën e parë të vlerësimit dhe në qershor do të dalim me propozime e veprime konkrete. Procesi është në vazhdim. Nuk dua të përmend vende të caktuara, por dua të them se ky është një mjet mjaft i rëndësishëm për ngritjen e dimensionit të jashtëm të politikës sonë të emigracionit”, u shpreh Margaritis Schinas .

