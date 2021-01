Nga orët e para të së hënës, 18 janar, të gjithë udhëtarët që do mbërrijnë në Britani nga ajri, toka ose deti, dhe nga të gjitha vendet e botës, do duhet të dëshmojnë se kanë tampon negativë 72 orë përpara nisjes së udhëtimit. Po ashtu ata do duhet të vetizolohen për 10 ditë dhe do mund të dalin nga karantina vetëm pas pesë ditësh, nëse një tjetër tampon rezulton negativ.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy