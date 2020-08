“Duhet t’i ndalojmë. Po punojmë me Francën që të ndalojmë ardhjen e tyre. Por duhet të shohim bazën ligjore, të drejtat që lejojnë emigrantët e jashtëligjshëm të qëndrojnë këtu”, deklaroi kryeministri britanik Boris Johnson.Por nuk është i qartë roli i tyre. Avokatët thonë se largimi me forcë i emigrantëve nga ujërat britanike thyen shumë ligje ndërkombëtare. “Nuk mund t’I ndalosh me shpresën që nuk do të fundosen, sepse disa edhe do të mbyten dhe kjo është e papranueshme. As nuk mund të nxirren drejt ujërave franceze pa pëlqimin e Francës”, thotë avokati i emigracionit Colin Yeo.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy