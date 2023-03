Sekretarja e Brendshme britanike Suella Braverman e ka konsideruar të rëndësishëm takimin me ministrin e Brendshëm shqiptar Bledi Çuçi në Londër në lidhje me emigrantët e paligjshëm. Në një postim në Twitter ajo vlerëson kontributin e komunitetit shqiptar në Mbretërinë e Bashkuar dhe kujton Komunikatën e Përbashkët në lidhje me krimin e organizuar dhe kthimin e shtetasve shqiptarë, që mbërrijnë me varka të vogla.

