“Rusia dëshiron të flasë me vendet anëtare individualisht, dhe vetëm me disa të caktuara, me ato që janë të rëndësishme,” shpjegoi Përfaqësuesi i Lartë i Bashkimit për Punët e Jashtme dhe Politikën e Sigurisë. “Rusia po përpiqet gjithmonë të ndajë Bashkimin Evropian, dhe BE në përgjigje duhet të mbetet i bashkuar. Kjo, nuk është gjithmonë e lehtë,” vuri në dukje ai.

