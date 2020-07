Të premten presidenti Macron së bashku me kancelaren gjermane Angela Merkel do të zhvillojnë një takim të nivelit të lartë me të dyja palët, me video-konferencë.

Presidenti serb në atë kohë kishte shpallur si politikë të tij “vënien e kufirit ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve”, që nënkuptonte ndarjen e Kosovës me veriun që do t’i bashkohej Serbisë, ndërsa presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi angazhohej për “korrigjim kufijsh” që do të nënkuptonte bashkimin e Luginës së Preshevës me Kosovën.

