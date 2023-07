Gjatë këtij sezoni 2022/2023, Lionel Messi me siguri vërtetoi statusin e tij si lojtari më i mirë në histori, duke fituar Kupën e Botës 2022 në Katar. Pavarësisht paraqitjeve të vështira me PSG-në, shtatë here fituesi i “Topit të Artë” arriti ëndrrën e jetës së tij, duke u kurorëzuar kampion Bote. Në moshën 36-vjeçare, e ardhmja e ‘Pleshtit’ me ‘Albicelestët’ është megjithatë ende në qendër të pyetjeve…

