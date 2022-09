“Mendoni se do t’iu tregoja nëse do ta dija saktësisht se çfarë do të ndodhte? Natyrisht se nuk do t’iu tregoj. Një gjë e tillë do të kishte pasoja”, u përgjigj Biden.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy