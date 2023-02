Por në tregun britanik mungojnë, trangujt, specat, apo edhe sallatrat dhe patlixhanët. Për këto mungesa fajësohet edhe moti, por edhe Brexit. Por a mundet vende të tjera me mote ngjashëm dhe distanca të njëjta udhëtimi drejt Britanisë, si nga Spanja dhe Maroku, që janë në të njëjtën gjerësi gjeografike si Shqipëria që mund të prodhojë me shumicë produkte të tilla, që të gjejnë hapësira marrëveshjesh tregtare me një vend si Britania, që nuk është në BE, ashtu si edhe Maroku?

Si shkaqe citohen moti i keq në vende si Spanja apo Maroku, nga ku vijnë 25 për qind e domateve për tregun britanik, por edhe Brexit. Kjo situatë krijon mundësira tregtie edhe nga vende të tjera që nuk janë në BE, si Shqipëria, në të njëjtën gjerësi gjeografike si Maroku, i cili nuk është në BE, apo vend kandidat për në BE, por që ka pasur historikisht marrëveshje tregetare me Britaninë.

