Herë me thellësinë e një veterani negociatash, që i njeh deri në detaje proceset dhe herë me ironinë e atij që duhet të komentojë një amator, publicisti kosovar Veton Surroi ka analizuar qëndrimin e fundit të kryeministrit Rama ndaj Kosovës dhe propozimin e tij për një draft për asocacionin. Pa kursyer sarkazmën, themeluesi i “Koha Ditore” thotë se me të njëjtën lehtësi “Rama mund të kishte propozuar edhe një draft për zgjidhjen e krizës në Mijanmar”. Ai vazhdon me ironi duke cituar Ramën që flet në emër të kombit shqiptar dhe thotë: “Negociatat zhvillohen nga negociatorët, nuk janë garë sportive në stadiume me drita të ndezura. As nuk janë procese ku shqiptarët e të gjitha viseve shqiptare ulen këmbëkryq në një livadh dhe përcaktojnë se çfarë do të jetë fundi historik”.

