“Megjithatë korrupsioni mbetet shqetësim për këto vende. Kina dhe Rusia kanë ndikim në rajon duke bërë propagandë anti SHBA-së. Mbështetja e këtij rajoni duhet të jetë prioritet. Administrata e ardhshme duhet të ketë një strategji të re me tri elemente: Duhet të kemi bashkëpunim me BE. Gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor duan të jenë pjesë e BE dhe SHBA mund të ndikojë te disa vende që të ndihmohet ky rajon. Duhet të ndiqet që të ketë strategji për secilin vend veç e veç.”

