Në periudhën e pasluftës shqiptarët nuk kanë patur sukses që të zhvillojnë klasë të mirëfilltë politike dhe intelektuale, e cila do ta përparonte Kosovën duke e larguar nga kthetrrat e Serbisë pasi që kjo mundësi ekzistonte. Me ndihmën e ndërkombëtarëve është krijuar një klasë ‘intelektuale’ dhe afariste me ndjenja të shtrydhura kombëtare (shqiptare). Një elitë e re, do të thoshim. Por, kjo nuk është gjë e re. Kjo është metoda që është zbatuar në Jugosllavinë socialiste nën iniciativën e Kardelit dhe tjerëve që kishin për qëllim ta krijonin qytetarin vetëqeverisës me pak ndjenja kombëtare e me më shumë të përkatësisë federative. Por, kjo metodë nuk tregoi sukses. Njeriu nuk ikë nga vetëvetja për shkak se dikush dëshiron të ndodhë kjo gjë.

Ata e shqiptonin këtë fjali në mënyrë agresive dhe me plot urrejtje: e kërkonin kthimin në të kaluarën që nënkupton sundimin e tyre diskriminues dhe shfarues ndaj shqiptarëve. Ky është mentaliteti i shumicës së serbëve në Kosovë dhe Serbi. Do të mendoni se kjo fjali tronditëse është iluzion, por nuk është. Nuk është më iluzion diçka në të cilën besoni dhe veproni që ajo të ndodhë. Titujt e gazetave të Beogradit fillojnë çdo ditë me këtë fjali. Qeveria e Beogradit edhe e mobilizon ushtrinë e saj dhe e transporton rreth kufririt me Kosovën. Në qeverinë e Serbisë janë po ata njerëz që ishin gjatë luftës dhe nuk e kanë ndërruar aspak qëndrimin që shpesh thuhet se ka qenë i Millosheviqit.

