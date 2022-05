Me dy ish-ministra shqiptarë të Mbrojtjes, me zëvendësministër, me ARM pjesë të NATO-s dhe me një pushtet të ndarë, shqiptarët vazhdojnë të jenë “terroristë” për Njësitet elitare të ushtrisë së Maqedonisë. Midis kazermës “Ilinden” në Shkup ka një gur-përkujtimor në të cilët mund të lexohet “albanski terroristi”. Rrafsh 21 vjet pas luftës së 2001-shit

