“Lutja ime ishte për qytetarët edhe përmes kryetari që qytetarët të zbatojnë masat të kenë kujdesin ndaj vetës dhe familjes së tyre dhe profesionistëve shëndetësore. Përmes ndikimit tim si ministër të insistoj që qytetarët e këtij rajoni të marrin shërbimet shëndetësore dhe të mos ndihen të frikësuar edhe përtej Bujanovcit, sidomos ata që kanë nevojë për tretman mjekësor. Bashkërisht besoj që do t’ia dalim dhe do ta mundim pandeminë. Na duhet kujdes, respektim të masave mbrojtëse, na duhet përkrahje për personelin shëndetësorë. Unë i ofrova kryetarit të komunës që atë pjesë që do ta kemi ta ndajmë edhe në shtëpinë e shëndetit këtu në Bujanovc. Unë sot kisha pasur dëshirë që t’iu shoh me veshjet mbrojtëse të gjithë juve stafit shëndetësorë sepse duke mbrojtur juve, ju mbrojmë edhe qytetarët e komunës se Bujanovcit”, ka deklaruar Zemaj.

“N e jemi popull që nganjëherë beson e nganjëherë jo, derisa nuk i troket në derë, absolutisht nuk beson në sëmundje. Ende vazhdojnë të mbahen ahengje, edhe pse nuk është mirë. Dhe ajo që më brengosë mua si punëtor shëndetësor, dhe jo vetëm mua por edhe shtëpinë e shëndetit, dhe të gjithë kolegët e mi, të vilët apelojmë që pacientët me temperaturë të lajmërohen menjëherë tel mjeku, ky është problemi kryesor, shkaku i të cilit kemi përhapjen e epidemisë, dhe kjo vlenë për të gjithë ambientet shumëkomunitetëshe, këtu hynë edhe romët, edhe serbët, edhe shqiptarët, të gjithë po gabojnë në këtë aspekt……sa i përket sistemit shëndetësor që e përmendët, qytetarët e Bujanovcit asnjëherë nuk kanë pas problem as me sistemin sekondar shëndetësor, e as me atë terciar. Çdo pacient është pranuar, në përgjithësi sistemi shëndetësor i Serbisë funksionon si njëshmëri, të gjithë pacientët janë të barabartë, të gjithë trajtohen njëjtë “, tha ai.

