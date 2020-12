Denoncimi për dhunimin e fëmijës është referuar edhe në polici, por pa dhënë asnjë rezultat. Blerina Basha kërkon ndihmën e Fiksit për të dalë e drejta, por gjithashtu ajo tregon se bashkëshorti i edukatores që i ka dhunuar fëmijën i ka bërë presion për të tërhequr denoncimin. Qytetarja e pajisur me kamer të fshehtë shkon tek çerdhja ku dërgonte djalin. Prindi ballafaqohet me edukatoren e cila duhet të përkujdesej për fëmijët e jo t’i dhunonte ata. Edukatorja njëkohësisht edhe pronarja, edhe pse në faj i flet keq duke i thënë “nuk e varëm fëmijën tënd , ky fëmijë nxihet sa e prek sepse është shumë i bardhë”. Por ajo shkon edhe më tej me gjuhën e përdorur duke i thënë të ëmës së 1 vjeçarit se nuk është bërë nami për disa të nxira që ka fëmija në trup. Përveç kësaj edukatorja pranon se i shoqi i ka kërkuar qytetares të tërheqë denocimin, dhe në fund i thotë ” nuk mbaron me kaq “. Madje edhe ajo vetë kërcënon nënën e 1 vjeçarit se nuk do ja fali kurrë nëse nga denoncimi shkon në burg.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy