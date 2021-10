Nuk kisha ndermend te shkruaja per premieren ne Tirane te filmit te ri te James Bond, “No time to die”, po te mos me ngacmonte nje mesazh nga Tirana i nje emisioni televiziv per ” CV” e ambasadorit te ri britanik ne Tirane!

Provincializmi dhe kompleksi i inferioritetit per kete premier dhe cdo interesim eshte evident!

Vetem ne Shqiperi behen ambasadoret e huaj guvernator e VIP-a, se ne Britani dhe kudo ne Perendim, nuk i njeh as komshiu!

E gjithe ai show i inicuar nga kryediplomati i vendit tim te natyralizuar, per mua eshte mjerim diplomatik dhe PR i shemtuar e provincial nga tere ata politikane shqiptar te kompleksuar, qe arritjen e dites kane shkruarjen ne kinema per te pare James Bond!

Sa e sa probleme kane marredheniet shqiptaro-britanike e keta merren me p.. me rrigon ku VIP-at shqiptare me duken si very impoverished people, intelektualisht, por plot botokse e shale femrash qe elegancen e shohin tek trupa si sportistesh te bodybuilding!

Gjithshka do kish qene ndryshe nese vete Daniel Craig britaniku qe luan James Bond apo edhe kengetarja amerikanja Billie Eilish qe kendon kolonen zanore te filmit, te kishin ardh ne Shqiperi per premieren e filmit, sic ndodh ne evente te tilla, cka do e bente normale daljen ne foto te te ftuarve me Veliajn dhe ambasadorin qe me filmin e 007 i lidh vetem tuxedo-ja e zeze qe kishin veshur!

Mua nuk me impresionojne keto idjotesira dipllomatike, me veshje si JAMES BOND! Nuk e di nese kishin gje me vete pistoleta me vete apo makina te blinduara me mitraloz si makina e James edhe ne kete film!?!!