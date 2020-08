Sipas te dhenave zyrtare mbi 64 per qind e te rinjve italiane me moshe nga 18-35 vjec jetojne akoma me prinderit. Madje 25 per qind e tyre nuk jane as ne shkolle dhe as ne pune.

