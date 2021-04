ENEMO thekson pozitivisht dispozitat dhe përkufizimet në Kodin Zgjedhor që synojnë parandalimin e keqpërdorimit të burimeve shtetërore. Po kështu, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve (SEC) mori një numër vendimesh në lidhje me abuzimin e mundshëm të burimeve shtetërore në fushatë dhe lëshoi ​​udhëzime në lidhje me këtë. Sidoqoftë, çështjet në lidhje me financat politike mbeten, siç janë rreziqet e fondeve të zeza dhe “financimi në hije” i fushatave elektorale, mungesa e transparencës në lidhje me financimin e reklamave politike të faqeve të “palëve të treta” në mediat sociale, dhe mungesa e ndërmjetme raportet financiare të garuesve zgjedhorë përpara zgjedhjeve.

