Ndryshimi është se kësaj radhe ato erdhën të ambalazhuara me një retorikë patriotike që kishte të bënte me faktin se Shqipëria nuk ra dakort me një rezolutë të BE-së, që ishte hartuar para sulmit terrorist në Zveçan dhe me dënimin që Rama i bëri homazheve shtetërore në Serbi për vrasësit e policit Afrim Bunjaku. Por përtej ambalazhit, aleanca politike Rama-Vuçiç është ende në fuqi dhe vrasja e një polici shqiptar siç duket, nuk mjafton për ta zhbërë./Lapsi.al

