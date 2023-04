“Ishte sulmi ndaj Ukrainës që nxiti vendimin e Finlandës dhe Suedisë për t’u anëtarësuar në NATO. Kur Presidenti Putin nisi sulmin, deklaroi objektivat e tij. Ai nuk donte zgjerim të NATO-s dhe të Europës. Por po përballet me krejtësisht të kundërtën. Po përballet me një prani më të lartë ushtarake në ajër, tokë dhe det, në krahun lindor të Aleancës. Po përballet me zgjerim të aleancës. Sot valëvitet flamuri i Finlandës, por shumë shpejt edhe Suedia do të bëhet anëtare e NATO-s”, tha zoti Stoltenberg.

