“Është shumë e vështirë të komunikosh me klientët, t’u thuash atyre që të sillen mirë, sidomos pas dy apo tre pijeve. Çështja bëhet më problematike kur ka tavolina me vajza të bukura dhe një tjetër me djem të bukur që ngatërrohen me njëri-tjetrin duke u afruar pije. Atyre nuk ke çfarë t’i bësh”, tha menaxherja e barit Jaguar Shoes në Leeds, Louise Chauvin.

Grupe të rinjsh në Londër, Leeds, e Machester shiheshin me pije në duar me miqtë e tyre, dhe më pas me ushqimet e shpejta si kebape apo peshk me patate në orët e para të mëngjesit.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy