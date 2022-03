Në 100-vjetorin e marrëdhënieve mesh SHBA-së dhe vendit tonë, ambasadorja amerikane Yuri Kim ka ndarë një lajm të mirë për shqiptarët.

Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë zgjatur vlefshmërinë e vizave, duke nisur nga 1 prilli.

Duke filluar nga 1 prilli, vlefshmëria për një vizë të re turistike apo biznesi do të zgjatet nga tre në dhjetë vjet. Kjo do të thotë se nëse jeni një qytetar shqiptar që merr një vizë turistike apo biznesi në 1 prill ose më pas, viza juaj do të jetë e vlefshme për dhjetë vjet, jo vetëm tre. Ju do të keni mundësi të shkoni dhe të vini në Shtetet e Bashkuara në bazë të ligjeve dhe rregullave përkatëse, pa pasur nevojë që të rinovoni vizën tuaj deri në 2032.

Në dhjetor të vitit 2014, ambasadori amerikan Alexander Arvizu, gjatë intervistës së tij në “Top Story” njoftoi se çdo qytetar shqiptar që do të kualifikohej për marrjen e një vize amerikane, do ta kishte për një periudhë 3-vjeçare.

“Deri më sot, shqiptarët, të cilët janë kualifikuar për vizat më popullore, pra B1, B2, vizat turistike, të studentëve ose vizat e vlefshme për një vit, në ambasadë ne kemi punuar me Byronë e Çështjeve Konsullore në Departamentit për një kohë të gjatë në mënyrë që të lehtësonim kushtet e vlefshmërisë së vizave.

Jam shumë i kënaqur që të njoftoj që duke nisur nga sot, për ata shqiptarë që kualifikohen për këto viza, vlefshmëria e tyre do të jetë tani me 3 vite, jo 1. Pra, nëse kualifikoheni do të thotë që viza do të jetë e vlefshme për 3 vjet, pra do të kursejmë para pasi njerëzit nuk do të duhet të aplikojnë cdo vit, do të kursejnë kohë si dhe e shohin si një zhvillim shumë pozitiv që do të lehtësojë udhëtimet e ligjshme drejt SHBA që ne inkurajojmë. Sërish, njerëzit duhet të kualifikohen për ta marrë dhe nëse disa raste të vecanta, zyrtari konsullor mund të ketë ende autoritetin që ta kufizojë kohëzgjatjen e vizave, por pjesën më të madhe do të jetë 3 vjecare. Unë vërtetë shpresoj që do të vijë një ditë kur kufizimet do të lehtësohen dhe hapi tjetër do të ishte vlefshmëria e vizave për 5 vite dhe pas kësaj, ndoshta një ditë Shqipëria do të kualifikohet për programin e lëvizjes pa viza”, tha Arvizu për Top Story.