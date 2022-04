“Dua t’ju falënderoj për këtë takim të rëndësishëm. Sot është një nga etapat kyçe për anëtarësimin e vendit tonë në Bashkimin Evropian. Kjo është ambicia për të cilën populli ynë po lufton,” tha Zelensky, duke shtuar se ky hap për vendin e tij vjen në një kohë tragjike kur shumë ukrainas që përfaqësojnë vlerat evropiane po humbasin jetën. “Besojmë se do të fitojmë mbështetje dhe do të bëhemi kandidatë për anëtarësim. Pastaj do të fillojë faza tjetër, përfundimtare. Ne besojmë fuqishëm se ky proces do të ndodhë në javët e ardhshme dhe se do të jetë pozitiv për historinë e popullit tonë, duke pasur parasysh çmimin që ka paguar në rrugën e pavarësisë dhe demokracisë” , tha ai.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy