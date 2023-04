Trump do të dorëzohet të martën në Zyrën e Prokurorit në Manhattan dhe me gjasë do t’i merren shenjat e gishtërinjve dhe do të fotografohet përpara paraqitjes së tij para një gjyqtari, raporton agjencia e lajmeve Reuters. Pritet që ish-presidenti të deklarohet i pafajshëm në këtë proces gjyqësor.

