Ai tha: Natyrisht, para së gjithash gjatë negociatave do të flasim për një armëpushim, për korridoret humanitare, për sigurimin e popullatës civile me evakuim, me ujë, me ushqim dhe ndoshta më vonë do ta nënshkruajmë këtë marrëveshje për paqe.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy