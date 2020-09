Erdogan nënvizoi se do të vazhdojë të zbatojë një politikë vendimtare dhe aktive në lidhje me të drejtat e Turqisë. Ndërsa kjo e fundit thotë se BE po mbështet padrejtësisht Greqinë në një mosmarrëveshje detare që shtrihet me dekada, por që fitoi një rëndësi të shtuar me zbulimin e depozitave të mëdha të gazit natyror në vitet e fundit.

