“Mshumë përgjegjësi se shumica dhe për të siguruar që ne të mos shohim kthim në brutalitetin e viteve 1990. Policia e Kosovës do të hetojë grupet paramilitare përgjegjëse për vrasjen e oficerit Afrim Bunjaku. Si financohen, armatosen dhe si kanë transportuar armë në/përreth Kosovës. KFOR-i dhe EULEX-i duhet të ndihmojnë hetimet dhe të ndajnë të gjithë inteligjencën mbi depot e armëve dhe lëvizjet me Qeverinë e Kosovës dhe vendet anëtare për të ndihmuar në përgjigjen e shqetësimeve rreth përfshirjes së aktorëve të Beogradit në vrasjen e Oficeri i policisë kosovare dhe bllokimet e orkestruara të rrugëve. Nëse imazhet fillestare janë të sakta, KFOR-i duhet të hetojë automjetet dhe sistemet e armëve që kishte, ato që supozohen tani për tani qe janë të rreme, emblemat ne uniforma me emrin e tyre. Ata thjesht nuk mund të pretendojnë se nuk ka shenja përpjekjesh apo synimesh nga paraushtarakët për t’i imituar ata. Mbreteria e Bashkur si anëtare e Quint duhet të marrë një rol më aktiv në dialogun e paqes ndërmjet Serbisë/Kosovës – pasiviteti aktual është i paqëndrueshëm. Mbretëria e Bashkuar nuk është më e kufizuar nga konsensusi dhe mosnjohësit e BE-së, kështu që duhet të jetë e angazhuar fort dhe dinamike në përpjekjet diplomatike. Ne kemi nevojë për një shtyllë kurrizore në Ballkan. Ne gjithashtu duhet të rrisim masat e parandalimit dhe të sigurojmë një rritje nga 4,500 trupat e KFOR-it që vijnë nga një grup më i gjerë shtetesh anëtare që kontribuojnë në këtë forcë paqeruajtëse. Qeveria e Serbisë më në fund duhet të angazhohet në mënyrë kuptimplotë në përpjekjet për normalizim dhe t’i japë fund përdorimit të retorikës radikalizuese dhe armatimit të ndarjeve etnike që nxisin urrejtje. BE-ja dhe SHBA-ja nuk duhet të mbyllin më sytë ndaj refuzimit nga Serbia per te ndryshuar kurs. Qeveria e Kosovës duhet të përvijojë përkushtimin e saj për të mbështetur komunitetet serbo-kosovare, duke siguruar përfaqësimin dhe pjesëmarrjen e tyre aktive në demokraci pa ndërhyrje të pajustifikuara të huaja. BE-ja duhet të angazhojë pesë shtetet e BE-së që nuk e njohin sovranitetin e Kosovës për të mbështetur trajektoren e Kosovës drejt anëtarësimit në BE dhe NATO, duke forcuar paprekshmërinë e integritetit të saj territorial. Mbretëria e Bashkuar duhet të udhëheqë përpjekjet për një aleancë sigurie ndërmjet SHBA-së, Britanisë së Madhe, shteteve të tjera anëtare të NATO-s dhe Kosovës derisa Kosova të arrijë anëtarësimin e plotë në NATO. Një marrëveshje e tillë do të adresonte shqetësimet e menjëhershme të sigurisë dhe do të hapte rrugën për stabilitet afatgjatë në rajon. Dështimi nuk është opsion. Parandalimi I konflikteve në Ballkan duhet të jetë një prioritet për Mbretërinë e Bashkuar dhe Evropën. Duhet të ndërmerren veprime tani për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm dhe për të siguruar një të ardhme paqësore për të gjithë në Ballkan. Ketu du ate kujtoj letren që kam shkruar disa muaj më parë e cila tani ka 73 nënshkrues duke përfshirë 12 Kryetarë të Komisioneve të Punëve të Jashtme. BE-ja sugjeroi se ishte e pamjaftueshme, por ndryshoi diskutimin dhe nxori në pah shqetësimet tona. Por ende nuk u morën masa të mjaftueshme.”Përfundon ajo

